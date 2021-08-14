نشرة الأخبار.. فتاة تكشف عن مظهرها الصادم بعد إزالة المكياج.. موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها :

لموظفي الخدمة المدنية.. 10 شروط للحصول على علاوة إضافية 2.5%

أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ موقعا إلكترونيا، يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من معرفة استحقاقهم للترقية أم لا.

تنتظر الموت مع أولادها.. أم لثلاثة أطفال بسوهاج تستغيث: "البيت هيقع علينا".. فيديو

دموعً تنهمر على خديها فتصف ما يُزلزل قلبها زلزالاً من آلام وأوجاع؛ لتحاول أن تجمع شتات قلبها فيخونها التعبير ولا تجد سوى البكاء بكبرياء وكرامة تُحاوطها ويجعلاها تُطالب بحق أطفالها الثلاثة التي تحتويهم بين ذراعيها عند النعاس؛ خشية موتهم في لحظة ما أسفل أنقاض منزل زوجها المُهدد بالانهيار.

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره فريق نورويتش سيتي مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "كارو رود".

شاهد .. فتاة تكشف عن مظهرها الصادم بعد إزالة المكياج

على قدر ما يبرز الميك اب الجمال إلا أنه قد يخفي وراءه الكثير من الأسرار، فقد فاجأت إحدى المؤثرات على TikTok متابعيها البالغ عددهم 63.5 ألفًا عندما كشفت عن "وجهها الآخر".

ادعو لأمي بالشفاء.. مصطفى كامل يعلن تدهور حاله والدته بسبب فيروس كورونا

أعلن المطرب مصطفي كامل عن عودة والدته مرة أخرى للمستشفى بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك الإسماعيلي بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم السبت في السابعة مساء باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 14 أغسطس 2021

استقرت أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 14 أغسطس 2021 في محلات الجزارة، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم شديد الحرارة نهارا علي الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي بعض المناطق من جنوب البلاد والمدن المطلة على البحر الأحمر مثل الغردقة.