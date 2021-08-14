عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار.. فتاة تكشف عن مظهرها الصادم بعد إزالة المكياج.. موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها : 

 

لموظفي الخدمة المدنية.. 10 شروط للحصول على علاوة إضافية 2.5%

أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ موقعا إلكترونيا، يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من معرفة استحقاقهم للترقية أم لا.

 

تنتظر الموت مع أولادها.. أم لثلاثة أطفال بسوهاج تستغيث: "البيت هيقع علينا".. فيديو

دموعً تنهمر على خديها فتصف ما يُزلزل قلبها زلزالاً من آلام وأوجاع؛ لتحاول أن تجمع شتات قلبها فيخونها التعبير ولا تجد سوى البكاء بكبرياء وكرامة تُحاوطها ويجعلاها تُطالب بحق أطفالها الثلاثة التي تحتويهم بين ذراعيها عند النعاس؛ خشية موتهم في لحظة ما أسفل أنقاض منزل زوجها المُهدد بالانهيار.

 

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره فريق نورويتش سيتي مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "كارو رود".

 

شاهد .. فتاة تكشف عن مظهرها الصادم بعد إزالة المكياج

على قدر ما يبرز الميك اب الجمال إلا أنه قد يخفي وراءه الكثير من الأسرار، فقد فاجأت إحدى المؤثرات على TikTok متابعيها البالغ عددهم 63.5 ألفًا عندما كشفت عن "وجهها الآخر".

 

ادعو لأمي بالشفاء.. مصطفى كامل يعلن تدهور حاله والدته بسبب فيروس كورونا

أعلن المطرب مصطفي كامل  عن عودة والدته مرة أخرى للمستشفى بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك الإسماعيلي بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم السبت في السابعة مساء باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 14 أغسطس 2021

 

استقرت  أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 14 أغسطس 2021 في محلات الجزارة، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد  طقس اليوم شديد الحرارة نهارا علي الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي بعض المناطق من جنوب البلاد والمدن المطلة على البحر الأحمر مثل الغردقة. 

موقع صدى البلد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فريق ليفربول ليفربول كارو رود المطرب مصطفى كامل مصطفى كامل

ترشيحاتنا

رئيس لجنة الألعاب البارالمبية يحذر من التراخي بشأن تفشي كورونا في طوكيو

طريقة عمل كاسترد بالكراميل لأكثر من شيف

سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة في الدورى الممتاز

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 8 - 2021

لهذا السبب .. رئيس حكومة إسرائيل رفض السماح لوزير الجيش لقاء أبو مازن

ليفربول يستهل مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نورويتش سيتي .. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

متحدث الرئاسة : الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات السكنية اليوم بمدينة بدر

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

انقطاع مياه الشرب فى شبرا الخيمة لتجديد الشبكات بالقليوبية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ