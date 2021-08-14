تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك الإسماعيلي بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم السبت في السابعة مساء باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم كلا من:

جهاد جريشة حكما للساحة

سمير جمال مساعدا أول

وائل شعبان مساعدا ثانيا

محمد عبد الحافظ حكما رابعا

أحمد الغندور حكم فيديو

محمود بسيوني مساعد حكم فيديو.

يذكر أن الزمالك كان قد انتظم في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة السبت.

وفيما يلي نعرض جدول مباريات الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

الزمالك يواجه الإسماعيلي السبت 14 اغسطس على ملعب ستاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء