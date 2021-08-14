أشادوا بالإنجازات.. هاشتاج الرئيس السيسي يشعل تويتر

تصدر هاشتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد حديثه اليوم من خلال افتتاح العديد من المشروعات السكانية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم افتتاح مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة 15 مايو، والذي يضم عدد 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

في سياق أخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا بد من ترتيب أوراق المشاريع الخاصة بالدولة، وقال: "كل الناس تستقبل كلامي إني بختار الطريق الصعب أوى، العشوائيات اللي كانت موجودة كنت أسكت وازود التموين والعيش شوية وخلاص.. لا لا إحنا مناكلش ومنعيشي كدا".

ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية في القاهرة اليوم، حديثه للمواطنين، قائلا: "أنا عندي ما كلش وأعيش زى ما انا بعمل دلوقتى وبالشكل الآدمي المحترم اللي إحنا بنتكلم فيه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اللي بعمله مش وجهة نظر.. أنا الكلام دا قعدت 50 سنة أدرسه وأقول ليه البلد دي كدا ولازم تتغير وأهلها يعيشوا كما ينبغي إنهم يعيشوا".

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها كي تكون مناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر، والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.