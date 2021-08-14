طريقة عمل الكشري الأصفر خطوة بخطوة

طريقة عمل الكشري الاصفر من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص للقيام بإعدادها وتقديمها لأفراد الأسرة، كما يتميز الكشري الأصفر بأنه من الأطباق التي يستطيع النباتيون تناولها.

وتعتبر طريقة عمل الكشري الاصفر سهلة للغاية حيث تتكون و من أرز و عدس و بيض و سلطة و هي مكونات صحية تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية و فيتامينات.

طريقة عمل الكشري الاصفر

كشف موقع rihamsmessykitchen.، طريقة عمل الكشري الاصفر في المنزل …

مدة التحضير :45 دقيقة

المكونات:

كوب أرز مصري حبة متوسطة ، مغسول ، مصفى

كوب عدس أحمر ، مغسول ، مصفى

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعماً

ملعقة كبيرة سمن أو زيت

كوب و ربع ماء مملح. يجب أن يكون مذاقه مالحًا بعض الشيء ولكن ليس مالحًا جدًا.

بيض مسلوق: 1 لكل شخص وزيت إضافي / سمن لقليهم (القلي اختياري)

سلطة من اختيارك (قوم فقط بتقطيع الطماطم والجزر والخيار ، بشكل أساسي كل ما لديك في متناول اليد)

طريقة تحضير الكشري الاصفر

ضع البيض في قدر به ماء بارد واتركه ليغلي ببطء ، فأنت لا تريد أن يتكسر قشر البيض.

بمجرد أن يغلي الماء ، اتركه ينضج على نار متوسطة منخفضة لمدة 10 دقائق.

سيكون هذا بيض مسلوق بمجرد انتهاء الوقت ، صفي البيض وركض تحت الماء البارد، اتركيه ليبرد حتى يمكنك تقشيرهما بسهولة لاحقًا.

ضع 1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت في قدر طهي عميق على نار متوسطة.

نضيف البصل المفروم ونبدأ في تقليبها حتى تصبح شبه شفافة لا تدعهم بني أو ملون.

-أضيفي الأرز المصفى إلى البصل وارفعي الحرارة إلى متوسطة عالية، قلب باستمرار لقلي الأرز مع عدم السماح للبصل بالتلوين كثيرًا، الهدف هنا هو تجفيف الأرز ، ستلاحظ أنه يبدأ في التحول إلى لون معتم ، وسيبدأ في سماع صوت طقطقة من الأرز، سيستغرق الأمر حوالي 5 إلى 10 دقائق.

-الآن نضيف العدس ونخلط مع الأرز المقلي.

-نضيف الماء المملح ونقلب ونرفع درجة الحرارة، بمجرد أن يبدأ في الغليان ، قلِّب المزيج سريعًا وغطِّه على الفور وانقل الوعاء إلى أقل درجة حرارة لديك، اتركيه ينضج ، مغطى ، لمدة 15 دقيقة.

-أثناء طهي الكشري ، يمكنك تقطيع السلطة وتقشير البيض المسلوق.

-بعد مرور 15 دقيقة ، أطفئ النار واترك الكشري لمدة 10 دقائق أخرى ، لا يزال مغطى، لا تفتح الغطاء.

-إذا كنت تقدم البيض المسلوق المقلي ، فقد حان الوقت لقليهم، أحضر مقلاة بها بعض الزيت أو السمن وضعيها على نار متوسطة، بمجرد أن يسخن أضف البيض المسلوق المقشر واحدًا تلو الآخر بعناية فائقة، اقلب البيض بين الحين والآخر حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا ولطيفًا، أخرجيها برفق وصفيها على ورق المطبخ.

-مع غطاء الكشري ، قم بتشغيل الحرارة على حرارة عالية حتى تتمكن من تحميص القاع حوالي دقيقة أو دقيقتين، يجب أن يكون الجزء السفلي المحمص بنيًا أو ذهبيًا وليس أسود.

-قدمها على الفور مع السلطة والبيض المسلوق (لا يحب البيض الانتظار إذا تم قليه!)