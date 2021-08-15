برلماني عن توجيهات الرئيس الخاصة بالمشروعات العقارية: يقتحم دائما الأزمات المزمنة

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول عددا من النقاط الهامة في أثناء حديثة خلال افتتاح عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أمس، ومن أهمها التوجيه بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية؛ إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك من أجل لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.

ولفت البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى ان هذه الاشكالية انتشرت بشكل كبير في الاونة الاخيرة، وهي القيام ببيع الوحدات السكنية قبل البدء في بنائها، الامر الذي كان يضيع حقوق المتعاقدين على هذه الوحدات، فضلا عن زيادة أعمال النصب والاحتيال من قبل بعض السماسرة.

واكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي دائما يقتحم المشاكل والملفات التي تهم المواطنين، وتتسبب في حدوث أرق لهم، مشيدا بما تحقق من انجازات ضخمة في قطاع الاسكان الاجتماعي وإحراز تقدم ملحوظ فى مسيرة التنمية على الأصعدة كافة.