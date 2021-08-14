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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح أساسي.. ليفربول بالقوة الضاربة أمام نوريتش بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الذي سيواجه نورويتش سيتي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول ضد نوريتش سيتي

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس

الوسط: جيمس ميلنر - نابي كيتا - فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

شكيل نورويتش سيتي ضد ليفربول:

حراسة المرمى: كرول.

الدفاع: جيبسون، هانلي، جيانوليس، آرونس.

الوسط: جيلمور، ميلو، لوكاس روب.

الهجوم: راشيكا، كانتويل، بوكي.

ولم يعزز ليفربول صفوفه سوى بقلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب لايبزيج الألماني.

وينتظر إبراهيما كوناتي خوض مباراته الرسمية الأولى بقميص ليفربول، أمام نورويتش سيتي.

ويتوجه الفريق إلى ملعب “كارو رود” معقل نورويتش سيتي، بقائمة سيغيب عنها الثنائي كورتيس جونز وأندي روبرتسون بداعي الإصابة، كما قد يغيب جوردن هندرسون وتياجو ألكانتارا اللذين يواصلان العمل من أجل استعادة جاهزيتهما الكاملة بعد انضمامهما لفترة الإعداد مؤخرًا.

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