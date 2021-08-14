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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالرياضيين في عهد الرئيس السيسي

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالرياضيين المصريين وهو ما ظهر جلياً في الفترة الماضية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب بذلت جهدا كبيرا من أجل تجهيز اللاعبين الأبطال للتأهل إلي بارالمبياد طوكيو، ومن ثم المشاركة في البارالمبياد والحصول على العديد من الميداليات.

 

وأكد أشرف صبحي، أن الخطة الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة لرعاية اللاعبين الرياضيين الأولمبيين والبارالميين تؤتي ثمارها وهو ما ظهر في أولمبياد طوكيو.

 

واختتم صبحي، كلمته متمنياً أن تحصد البعثة المصرية أكبر عدد من الميداليات خاصة وأن مشاركة مصر السابقة في بارالمبياد ريو عام 2016 استطاعت مصر خلالها الحصول على 12 ميدالية (3 ذهب- 5 فضة- 4 برونز)، موجها حديثه للرياضيين المصريين إنهم واجهة مصر المشرفة ويمثلون مصر في البطولة، متمنياً التوفيق لهم جميعاً.

 

وأعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب  تفاصيل سفر البعثة البارالمبية المسافره الى اليابان للمشاركة فى الدورة البارالمبية بطوكيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وابطال مصر المشاركين فى الدورة والاجهزة الفنية.

كما تم الكشف عن ملابس البعثة الرياضية والزى الرسمى.

وأنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري.
وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين .

ومن جانبها وجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم مادى ومعنوى غير محدود من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة البارالمبية المصرية وزارة الشباب والرياضة

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