هانت وبانت.. عمرو أديب يحتفل بفوز الزمالك على الإسماعيلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الزمالك على الإسماعيلي، اليوم، فى بطولة الدورى الممتاز، من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وغرَّد عمرو أديب: "‏هانت وبانت.. هانت وبانت.. مش بس هانت وبانت كمان".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصطدم بدافع الإسماعيلي وتغيير اتجاهها وتسكن الشباك.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 59 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية تسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 70 متصدرا جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الأهلي الذي يواجه إنبي الآن.

وتجمد الاسماعيلي فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة .