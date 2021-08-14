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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

صدى البلد


حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازا غير مسبوق بعدما حصلا علي المركز الرابع خلال أولمبياد طوكيو 2020،
وقد تلقي الفراعنة إشادة عالمية بعد الأداء البطولي والمبهر الذي قدمه لاعبينا طيلة فترة البطولة،
فقد صعد المنتخب بعدما قدم اداء ونتائج رائعة خلال دور المجموعات،
فقد حقق الفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 31،
وتلقي خسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27،
وفاز على المنتخب اليابان 33 / 29،
قبل ان يفوز على المنتهب السويدي "وصيف العالم" 27 / 22،
ليعود ويحقق الفوز على البحرين  30 / 20،
ليصعد بعدها الي الدور ربع النهائي،
ويستطيع أن يحقق فوزاً تاريخيا وصعبا على بطل العالم السابق الماكينات ألامانية بنتيجة 31/26،
ليصعد الي الدور نصف النهائي ليواجه المنتخب الفرنسي والذي إستطاع الفوز بنتيجة 23/27،
ليلعب امام الماتدور الإسباني لتحديد من سيفوز بالميدالية البرونزية،
والذي إستطاع ان يظفر بها الإسبان بعد الفوز بنتيجة 33/31،
ليحتل بذلك الفراعنة المركز الرابع في هذه الدورة،
ودخل رجال اليد التاريخ من أوسع أبوابه بعد تحقيق هذا  الإنجاز كأول فريق عربي وإفريقي يصل الي هذا الدور،
وكان أبطال أفريقيا يضعون الذهب صلب إعينهم بعدما شرفوا بلادهم في كأس العالم الماضية والتي أقُيمت بالقاهرة،
فيما هنيء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المنتخب المصري بعد تحقيقهم هذا المركز التاريخي عبر حسابه عبر تويتر"أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020"،
واضاف"كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات، ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.. متمنيا لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة"،
علي صعيد متصل  كانت دورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020 اخر بطولات الكابتن التاريخي للمنتخب المصري أحمد الاحمر بعدما أعلن قبل إنطلاق الدورة عن إتخاذه لقرار بإلاعتزال الدولي،
وكانت دموع الاحمر قد إنهمرت عقب إنتهاء مباراة أسبانيا،
ففور إنطلاق صافرة الحكم قام بالسجود،
ليلتقي به مراسل أحدي القنوات التلفزيونية،
حيث قال"إحنا اتكسرنا" لكنه لم يتمالك نفسه من البكاء  ليقرر بعدها الاعتذار للمراسل بعدم قدرته علي مواصل الحوار الصحفي،
ويعتبر الاحمر الكابتن التاريخي للفراعنة في اللعبة لما قدمه من أداء وحصوله علي بطولات قارية عديدة رفقة ناديه "الزمالك" ومنتخب مصر.

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