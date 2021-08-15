القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة التكاتك بطريق الاستدراج.

تلقي مدير أمن الشرقية اخطارا من مركز منشأة ابو عمر اخطارا يفيد القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة التكاتك بطريق الاستدراج.

تعود الواقعة عندما استغاث مواطن سائق توكتوك من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بقيام أشخاص باستيقافه بغرض توصيلهم مشوار لمركز منشأه أبوعمر واستوقفوه في الطريق وقامو بتهديده لغرض سرقته واثناء مرور سيارة الشرطة استغاث السائق برجال الشرطة وتم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقامو بالإرشاد على أماكن مسروقات أخرى قاموا بها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة لتتولى التحقيقات .