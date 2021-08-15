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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط مجرمين استوليا على أموال ومتعلقات "دليفري" بالمطرية

كلبش
كلبش

ابتكر مجرمين حيلة جديدة للسرقة ، حيث اتصل أحدهما بمطعم وطلب أوردر ، وحينما وصل " الدليفري " استوليا على أمواله وهاتفه والأطعمه بالإكراه، وفور إبلاغ الشرطة بالواقعة تمكنوا من تحديد المتهمين وتم ضبطهما ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرضهما على النيابة لاتخاذ اللازم .

 

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، اخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد ورود بلاغ من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم  مقيم بالمرج قرر بأنه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم قام الشخصين المرسل إليهما الطلب (لا يعلم بياناتهما) بالتعدى عليه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "سكين"  وسرقة مبلغ مالى و هاتف محمول وطلب الطعام المرسل إليهما.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين- مقيمين بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية" تم ضبطهما ، وبحوزتهما فرد خرطوش و سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، والهاتف المحمول المستولى عليه ومبلغ مالى.

 

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مجرمين للسرقة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ب اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة مباحث قسم شرطة المطرية مقيم بالمرج

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