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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا على نجران

صدى البلد

أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، والتي اعترضته ودمرته بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

 

وجدد البرلمان العربي، مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية حاسمة ورادعة لوقف هذه الجرائم الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وتستهدف ضرب أمن واستقرار المملكة و تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

 

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والوقوف جانبها في صف واحد ضد من يحاول أن يطال من أمنها، مؤكداً أن أمن المملكة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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