مزاد علني لبيع 5 محال تجارية بـ المنصورة الجديدة

محافظة دمياط

أعلن محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن إجراء أول مزاد علنى لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز، بمدينة المنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح من (19م2 : 41م2)، بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وأشار المهندس محمد رجب إلى أن جلسة المزاد ستعقد اليوم الأحد بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه يتم استكمال سداد 10% من قيمة المحل، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذا 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتم أيضًا سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام، مضيفاً أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسوّ المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الاستلام.

ونوه رئيس الجهاز، بأن المرحلة الأولى تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة هى سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 4 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة.

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