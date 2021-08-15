إنفوجراف|غرامات مالية جديدة على مخالفات المرور طبقا للقانون

ينشر “صدى البلد” الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، طبقا لـ قانون المرور والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى ، حيث تبدأ الغرامات من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه غرامة لـ :

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.