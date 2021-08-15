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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توك توك يحاول الإنتحار بسم الفئران لخلافات مع والدته في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حاول سائق توكتوك الإنتحار، بتناول سم فئران، بعد مشادة مع والدته بسبب المصاريف، في قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية العام بوصول محمد.م.س. (23 سنة-سائق توكتوك)، مقيم قرية العصافرة دائرة المركز مصابا بآلام بالبطن وهبوط بالضغط وارتفاع بضربات القلب نتيجة تناول مادة سامة، وتم تحويله إلى مستشفى المنزلة العام.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله قرر بتناوله سم فئران بقصد الانتحار، إثر خلافات بينه وبين والدته علي مصاريف المنزل وتعديها عليه بالسب، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2005 إداري مركز المطرية، وجار العرض على النيابة العامة.

سم الفئران مشاداه العصافرة المطرية اخبار الدقهلية

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