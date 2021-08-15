بدون عبدالله السعيد ورمضان صبحي.. بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لـ الجونة

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم في الجونة استعدادا لمواجهة فريق نادي الجونة في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة في السابعة من مساء الاثنين في إطار مواجهات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز.

واستمر المران الذي تم على ملعب الجونة الفرعي لمدة ساعة واحدة، اشتمل على تدريبات خفيفة ووحدات خططية وفنية استعدادا للمباراة الهامة.

وطالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز على الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط الهامة لتعديل وضع الفريق بالجدول والتقدم نحو مركز يليق ببيراميدز.

وصل فريق نادي بيراميدز إلى مقر فندق إقامته في الجونة استعدادا لمواجهة فريق نادي الجونة في إطار مباريات الدوري الممتاز.



وقرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لعدة ساعات قبل خوض المران الأخير المقرر له الخامسة والنصف مساء اليوم بالجونة استعدادا للمباراة الهامة.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي