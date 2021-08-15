"غرفة القاهرة" تكشف أهمية توعية التجار بنظام التسجيل الجمركي المسبق

نظمت شعبة تجار الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبدالجليل، ندوة لتوعية منتسبيها بنظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات في حضور ممثلين عن مصلحة الجمارك.

وكشف متى بشاي، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، عن أن الندوة شهدت الرد من قبل مسئولي مصلحة الجمارك على كافة استفسارات التجار حول منظومة التسجيل الجمركي المسبق.



وأكد نائب رئيس شعبة تجار الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن التنسيق مع مسئولي الجمارك لتوعية التجار بالقوانين واللوائح الجمركية أمر في منتهي الأهمية لاستقرار السوق.

وقال نائب رئيس شعبة تجار الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن التوعية في هذه المرحلة التجريبية لمنظومة التسجيل الجمركي المسبق مهم لتفادي الأخطاء قبل التطبيق الالزامي بداية شهر أكتوبر المقبل وهو الأمر الذي جعل الشعبة تهتم بتوعية منتسبيها من خلال ممثلي الجمارك لشرح سبل التعامل مع هذه المنظومة والرد علي كافة الاستفسارات التي يطرحها التجار.