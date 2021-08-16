برلمانية : تطعيم كوادر الجامعات والطلاب وهيئات التدريس يضمن عودة أمنة للعام الدراسي

أشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الاهتمام بصحة المواطنين أصبح في مقدمة أولويات الدولة المصرية.

وأضافت السيد في تصريحاتها لـ" صدى البلد" أن اتخاذ هذه الخطوة سيكون له دور أمر جيد تقليل حدة انتشار الفيروس بين المجتمع التعليمي في الجامعات والمدارس، موضحة أنها خطوة فى غاية الأهمية وستضمن العودة الأمنة للعام الدراسى الجديد.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ضرورة الاسراع في تلقى لقاح كورونا، وذلك لتحقيق الحماية المجتمعية مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون، حيث أن الفترة ألاخيرة شهدت تساهل من قبل المواطنين مع انخفاض الاعداد، وهذا أمر يجب تداركه.

هذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

