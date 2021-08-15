وزير الرياضة يعلن قيمة مكافأة الحاصل على ميدالية ذهبية بأولمبياد طوكيو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيكون هناك تكريم خاص ومفاجأة لأبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو، مضيفا "مليون ونصف المليون مكافأة الحاصل علي الميدالية الذهبية".

وتابع وزير الرياضة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "قانون الرياضة جيد لكن يحتاج إلى تعديل بعض البنود الخاصة بدور الوزارة في المنظومة".



وأردف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "نستهدف 4 ذهبيات من 10 ميداليات خلال أولمبياد باريس 2024، معقبا: "حققنا الواقع الذي نريده في طوكيو لكن كنا نستحق أكثر من ذلك".

ولفت إلي أن الشركات الراعية تحملت 64 مليون جنيه لبرامج إعداد اللاعبين، مضيفا: "القطاع الخاص دعم بـ 64 مليون جنيه لبرامج إعداد اللاعبين".



ونوه: "المنظومة الرياضة مسئولة عن الإخفاقات، لافتا إلي أن الشركات الراعية تدير حياة اللاعبين وتوفر احتياجاتهم.

وأضاف:" خطة إعداد الأبطال مسسئولية اللجنة الأولمبية والاتحادات وتتم تحت إشراف ودعم الوزارة، موضحا:"اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية هي المسئولة وليس وزير الشباب والرياضة".