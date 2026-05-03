ضبط 10 كيلوجرامات حشيش يقود عاطلًا للسجن المشدد 7 سنوات برأس سدر

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم عاطل مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك عقب ضبطه وبحوزته 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 10 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الجنوبية والسويس (فرع أبو رديس)، تفيد بقيام المتهم (ز. س. خ. س – 30 عامًا – عاطل، ومقيم بأبو صويرة بمدينة رأس سدر) بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذ منطقة العمائر خلف الكنيسة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ حيث كان يروّج المواد المخدرة لعملائه بنظامي الجملة والقطاعي، مستخدمًا سيارتين في نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق، جرى إعداد كمين لضبط المتهم، بعد ورود معلومات تفيد بتوجهه لترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة. وتمكنت قوة أمنية من ضبطه حال خروجه من مسكنه ممسكًا بكيس بلاستيكي، حيث حاول الفرار باستخدام إحدى السيارتين، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه.

وبتفتيش الكيس، عُثر بداخله على 50 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 220 جنيهًا وهاتف محمول. وبتفتيش إحدى السيارتين، عُثر على جوال بلاستيكي بداخله 350 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، فيما لم يُعثر على ثمة ممنوعات بالسيارة الأخرى.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والسيارتين لاستخدامهما في ترويج نشاطه الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 84 جنح أبو رديس لسنة 2026، وبعرضه على جهات التحقيق برأس سدر، قررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، مع التحفظ على السيارتين.

وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 94 كلي جنوب سيناء لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها المتقدم.