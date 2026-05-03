قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية فى اليوم العالمي للصحافة
عاوزة أدخل كلية الشرطة.. وكيل تعليم بني سويف "يصلح غلطته" بعد أزمة فتاة "كيس الفول"
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
الجيش الإسرائيلي: العثور على نفق تابع لحزب الله جنوب لبنان يحتوي على غرف تحت الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 10 كيلوجرامات حشيش يقود عاطلًا للسجن المشدد 7 سنوات برأس سدر

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم عاطل مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك عقب ضبطه وبحوزته 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 10 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الجنوبية والسويس (فرع أبو رديس)، تفيد بقيام المتهم (ز. س. خ. س – 30 عامًا – عاطل، ومقيم بأبو صويرة بمدينة رأس سدر) بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذ منطقة العمائر خلف الكنيسة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ حيث كان يروّج المواد المخدرة لعملائه بنظامي الجملة والقطاعي، مستخدمًا سيارتين في نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق، جرى إعداد كمين لضبط المتهم، بعد ورود معلومات تفيد بتوجهه لترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة. وتمكنت قوة أمنية من ضبطه حال خروجه من مسكنه ممسكًا بكيس بلاستيكي، حيث حاول الفرار باستخدام إحدى السيارتين، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه.

وبتفتيش الكيس، عُثر بداخله على 50 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 220 جنيهًا وهاتف محمول. وبتفتيش إحدى السيارتين، عُثر على جوال بلاستيكي بداخله 350 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، فيما لم يُعثر على ثمة ممنوعات بالسيارة الأخرى.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والسيارتين لاستخدامهما في ترويج نشاطه الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 84 جنح أبو رديس لسنة 2026، وبعرضه على جهات التحقيق برأس سدر، قررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، مع التحفظ على السيارتين.

وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 94 كلي جنوب سيناء لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

جنوب سيناء محكمة حشيش مخدر رأس سدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

عداد الكهرباء

اشحن عداد الكهرباء من الشركة.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

ماسك

بدون بوتوكس.. ماسكات طبيعية تزيل التجاعيد وتشد البشرة

الهربس

علاج الهربس.. كل ما تحتاج معرفته للتخلص من الأعراض بسرعة

اصالة نصري

الفرق كبير.. عارضة أزياء تثير الجدل بعد ارتداء فستان أصالة

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد