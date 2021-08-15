فيديو جراف..لماذا لم يسافر أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في رحلة علاجها؟

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز السفر الي الخارج لاستكمال رحلة علاجها خارج مصر في سويسرا للاطمئنان على حالتها الصحية بعد أن تعرضت لوعكة كبيرة بسبب خطأ طبي حدث لها ا

أثناء إجراء عملية جراحية وطالب حينها الفنان أحمد العوضي جمهور ياسمين بالدعاء لها .

سفر ياسمين عبد العزيز

وعلم “صدى البلد” أن سبب سفر ياسمين عبد العزيز إلى مدينة جنيف في سويسرا؛ يعود إلى رغبتها في الاطمئنان الكامل على صحتها.

وترغب ياسمين عبد العزيز في إجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، الذين تتعامل معهم منذ 20 عاما.

ولم تشهد حالة ياسمين عبد العزيز خطورة في هذه الفترة؛ والحالة مستقرة، ولكن الأطباء سيتأكدون من سلامتها.

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

رد فعل أحمد العوضي

انتابت الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الغضب الشديد وكشف عن نيته فى مقاضاة المتسببين فى الأزمة الصحية لزوجته والتى استدعت سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

وقال أحمد العوضى عن أزمة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر صفحته على “فيسبوك”: “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيانا، بل لكل حدث حديث”.

وعاشت ياسمين عبد العزيز أياما صعبة فى الفترة الماضية بسبب مرضها وكثرة الأقاويل عن حالتها الصحية، وهو الأمر الذى خرج منذ إعلان زوجها أحمد العوضى عن خضوعها لعملية جراحية مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

ونستعر ض المزيد من التفاصيل حول سبب عدم مرافقة احمد العوضي لزوجتها ياسممين عبد العزيز في رحلتها العلاجية من خلال الفيديوجراف التالي.