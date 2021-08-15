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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نادر نور الدين: لن نتأثر بالملء الثالث لسد النهضة في هذه الحالة

نادر نور الدين أستاذ
نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن فيضان النيل هذا العام عالى وفوق المعدل وبالتالى بدأت وزاره الرى تأخذ إجراءات لتخزين أكبر كمية ممكنة من المياه فى بحيرة ناصر، وبدأت تضخ كميات كبيره في مجرى نهر النيل لغسيل النهر من التلوث وتراكمات الاملاح والمخلفات التي تلقى في مجرى النهر وهذا نوع من تجديد شباب النهر  وغسيله.
 

وأضاف "نور الدين " فى تصريح خاص لصدى البلد : نحن في شهر أغسطس والمحاصيل الصيفيه تصل إلى أعلى معدلات استهلاك للمياه فتضخ الوزارة  كميات مياه أكبر فى الترع حتى يجد  المزارعون المياه جاهزة أمامهم ولا تتاثر زراعتهم ونحافظ على المحصول كما ونوعا.


 زيادة فيضان النيل 

ونوه  بأن الاستفادة الأساسية من الزيادة من فيضان نهر النيل هو ملء بحيرة ناصر استعدادا للملء العام القادم في إثيوبيا لسد النهضة، كما يغسل مياه النيل من التلوث ويوفر المياه فى شهر أغسطس لمزارعي المحاصيل الصيفية  للاستفادة من وفرة المياه .
 

وتابع: استطعنا تخزين كمية وفيرة من المياه هذا العام فهذا يعنى أننا لن نتأثر بالملء الثالث لسد النهضة الإثيوبى فى العام القادم لان لدينا البديل الذى استطعنا توفيره  حتى اذا خزنت اثيوبيا 10 مليون متر مكعب العام القادم كما تدعي .

الري سد النهضة نهر النيل فيضان الترع فيضان النيل بحيرة ناصر

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