أشرف صبحي: لابد من عودة إشراف وزارة الرياضة على الأندية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة جيد لكن يحتاج إلى تعديل بعض البنود الخاصة بدور الوزارة في المنظومة.



وتابع وزير الرياضة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "لابد من عودة إشراف وزارة الشباب والرياضة علي الأندية".

وأردف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"نستهدف 4 ذهبيات من 10 ميداليات خلال أولمبياد باريس 2024، معقبا:" حققنا الواقع الذي نريده في طوكيو ولكن كنا نستحق أكثر من ذلك".

ولفت إلي أن الشركات الراعية تحملت 64 مليون جنية لبرامج إعداد اللاعبين، مضيفا:" القطاع الخاص دعم بـ 64 مليون جنيه لبرامج إعداد اللاعبين".



ونوه:"المنظومة الرياضة مسئولة عن الإخفاقات، لافتا إلي أن الشركات الراعية تدير حياة اللاعبين وتوفر إحتياجاتهم.

وأضاف:" خطة إعداد الأبطال مسسئولية اللجنة الأولمبية والإتحادات وتتم تحت إشراف ودعم الوزارة، موضحا:" اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية هي المسئولة وليس وزير الشباب والرياضة".