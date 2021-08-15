وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق ميدالية وكل الدعم

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن منتخب اليد حقق المركز الرابع ويستحق كل الدعم ويستحق ميدالية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن قانون الرياضة جيد لكن يحتاج إلى تعديل بعض البنود الخاصة بدور الوزارة في المنظومة.



وتابع وزير الرياضة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "لابد من عودة إشراف وزارة الشباب والرياضة علي الأندية".

وأردف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"نستهدف 4 ذهبيات من 10 ميداليات خلال أولمبياد باريس 2024، معقبا:" حققنا الواقع الذي نريده في طوكيو لكن كنا نستحق أكثر من ذلك".

ولفت إلى أن الشركات الراعية تحملت 64 مليون جنيه لبرامج إعداد اللاعبين، مضيفا: "القطاع الخاص دعم بـ 64 مليون جنيه لبرامج إعداد اللاعبين".



ونوه:"المنظومة الرياضة مسئولة عن الإخفاقات، لافتا إلي أن الشركات الراعية تدير حياة اللاعبين وتوفر احتياجاتهم.

وأضاف: "خطة إعداد الأبطال مسئولية اللجنة الأولمبية والاتحادات وتتم تحت إشراف ودعم الوزارة، موضحا: "اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية هي المسئولة وليس وزير الشباب والرياضة".