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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البيئة تتصدي لبيع عدد من السلاحف النادرة بمنطقة السوق في رأس البر.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، تفاصيل تصدي البيئة لبيع عدد من السلاحف النادرة بمنطقة السوق في رأس البر.

 

وأضاف  الدكتور أيمن حمادة، في مداخلة هاتفية، لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه التنوع البيولوجي الهدف الأساسي منه الحفاظ على حياة الإنسان في كوكب الأرض، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الخطورة على البيئة.

 

وأكد  الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، أن الدستور المصري ينص على الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، مشيرا إلى أن هناك خمس أنواع من السلاح مهددة وكلها نادرة.

 

وتابع  الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، أن السلاحف كبيرة الرأس النادرة جدا مهددة وتقترب من الانقراض، مشيرا إلى أن السلاحف البحرية قريبة من الانقراض بشكل كبير.

وتابع  الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، أن هناك أوهام لم يثبتها العلم وليس لها أي أساس علمي بأن شرب دماء بعض أنواع السلاحف له فؤاد معينة، مستدركا أنه هناك حملات مستمرة لضبط هذا الأمر وتم القبض على تاجر كبير .

 

 

 

أيمن حمادة الإدارة المركزية السلاحف النادرة راس البر السلاحف البحرية

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