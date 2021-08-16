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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب محمود جاد.. مدرب المنتخب الأولمبي يهاجم حلمي طولان.. تفاصيل

حلمي طولان
حلمي طولان

رد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي السابق، على تصريحات حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، بشأن زيادة وزن محمود جاد حارس الفريق البترولي.

وكان حلمي طولان قد صرح أمس بأن محمود جاد حارس إنبي عاد من أولمبياد طوكيو وزنه زائد 6 كيلو في شهر واحد، وقال: "كيف يتم السماح للاعب بزيادة وزنه إلى هذا الحد!، وسيتم معاقبته".

وقال عبد الكريم خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "علاقة محمود جاد انتهت بالمنتخب الأولمبي يوم 31 يوليو، وما يتردد أن الحارس زاد وزنه في طوكيو معنا غير صحيح، وليس للجهاز الفني أي علاقة بذلك".


وأضاف: "هل مثلا نحن قمنا بضم محمد الشناوي ومحمد صبحي لكي يتدربون ومحمود جاد قمنا بضمه لكي لا يتدرب!".

وتابع: "هل الجهاز الطبي كان يضع برنامج تغذية للاعبين جميعهم ويضع برنامج آخر لـ محمود جاد!، واللاعب فقط هو من عنده الإجابة بشأن زيادة وزنه".

وأكمل: "المدرب الذي لا يستطيع السيطرة على لاعبيه لا يبحث عن شماعة ليعلق عليها ما لم يستطع فعله، والمنتخب لن يكون (شماعة)".

وأتم: "أريد أن أؤكد أن محمود جاد حارس مميز وواعد وسيكون مستقبل للكرة المصرية، وبدلا من أن نصدر له طاقة سلبية لابد أن مده بطاقة إيجابية".

أسامة عبد الكريم منتخب مصر الأولمبى حلمي طولان نادي إنبي محمود جاد اولمبياد طوكيو محمد الشناوي محمد صبحي

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