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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جبهة تحرير تيجراي تأسر عسكريين من قوات آبي أحمد بينهم عقيدان بارزان |فيديو

صدى البلد

أسرت قوات تحرير شعب تيجراي مجموعة من القوات التابعة لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ومن بينهم عقيدان بارزان في الجيش الإثيوبي.

كما أسرت قوات تحرير شعب تيجراي شاحنة من المواطنين قالت إنهم جندوا بالقوة الجبرية من قبل حكومة إقليم أمهرة المتحالفة مع آبي أحمد.

وأظهر مقطع فيديو أن المواطنين المجندين أغلبهم من كبار السن ولا يرتدون حتى أحذية.

واستعرضت قناة "تيغراي اليوم" الناطقة بالعربية صور الأسرى وبينهم العقيدين.

تحالفات عسكرية للإطاحة بـ أبي أحمد.. قوات تيجراي تتقدم اتجاه أديس أبابا

قال زعيم جماعة مسلحة في إثيوبيا إن قواته أقامت تحالفًا عسكريًا مع قوات تيجراي، التي تتقدم الآن باتجاه أديس أبابا، حيث امتد الصراع الذي اندلع في إقليم تيجراي منذ 9 أشهر إلى أجزاء أخرى في إثيوبيا.

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ووفقا لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، قال زعيم جيش تحرير أورومو كومسا ديريبا، المعروف أيضًا باسم جال مارو  اليوم الأربعاء: "الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريًا، والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها".

والتحالف العسكري ضد حكومة أبي أحمد هو علامة أخرى على اتساع نطاق صراع تيجراي، وذلك بعد تداعيات سياسية بين رئيس الوزراء أبي أحمد وزعماء تيجراي الذين هيمنوا على حكومة إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال زعيم مكتب الشؤون القانونية إن الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحته قوات تيجراي. وقال دريبا "اتفقنا على مستوى من التفاهم للتعاون ضد نفس العدو وخاصة في التعاون العسكري.

تيجراي أبي أحمد اثيوبيا أمهرة الجيش الإثيوبي

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