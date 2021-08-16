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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشرى: الإنتاج الحربي فاز على المقاصة بـ"شرف"ولا توجد مباراة مضمونة

أحمد كشري
أحمد كشري

أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربي، أنه قدم أداء مميزا للغاية أمام مصر المقاصة ونجح خلال الشوط الثاني فى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط بشرف.

وقال كشرى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المباراة كانت سجالا والمقاصة قدم مباراة جيدة خاصة الشوط الأول ومحمد عبدالجليل مدير فني مميز للغاية ولكن بالتأكيد المشاكل المادية من الممكن أن تكون مؤثرة مع لاعبى الفريق الفيومي".

وأضاف: "الأمل زاد عند لاعبى الإنتاج الحربي من أجل البقاء والمباراة المقبلة أمام غزل المحلة صعبة ولا توجد مباراة مضمونة فى الدورى المصرى هذا الموسم نظرا لسخونة الموقف والمنافسة".
 

أحمد كشري غزل المحلة الانتاج الحربى ميدو مصر المقاصة كشري الدوري الممتاز

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