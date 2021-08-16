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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: نسعى لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية بطريقة ملائمة للجميع

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنه يحاول مع الرئيس ميشال عون، حل أزمة تشكيل الحكومة بطريقة ملائمة للجميع.

 

وقال ميقاتي ، عقب لقائه بعون في قصر بعبدا: "استكملنا التشاور بموضوع تشكيل الحكومة بالعمق وسنواصل التشاور في الايام المقبلة”.

 

وأضاف: “أجرينا اليوم حديثا بالعمق وسيكون لنا لقاءات أخرى هذا الاسبوع ودخلنا في الاسماء ونحاول أن نحل الموضوع بطريقة ملائمة للجميع ونحكم على الاعمال بخواتمها”.

 

وتابع: “نحاول أن نحل الموضوع الحكومي بطريقة ملائمة للجميع وتكون حكومة باستطاعتها الواقع في لبنان ونعرف الصعوبات ويجب أن نكون يداً واحدة”.

 

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ورفض الرئيس اللبناني، ميشال عون، في وقت سابق من اليوم، دعوات الاستقالة التي وجهت له، مؤكدا أنه متمسك بالقيام بواجباته وإعادة إعمار البلاد حتى النهاية.

 

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أعرب عون، اليوم الاثنين، عن أمله في أن يتوصل لبنان إلى حل الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل.

 

وأضاف: "رئيس الجمهورية، رغم ما خسر من صلاحيات، إلا أنه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية".

 

وشدد على أن نضاله مستمر من أجل إعادة بناء  البلد، رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضه وحملات التضليل والشائعات، مؤكدا أنه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية ولن يهزه أحد إن في موقعه أو في حرصه على مواصلة محاربة الفساد.

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