استمرار أعمال لجنة متابعة وصول المياه للمواطنين في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال اللجنة المشكلة للمتابعة اليومية والاطمئنان على ضخ مياه الشرب والمرور على الأحياء والمناطق السكنية بمدينة مطروح للتأكد من وصول المياه إليها وفق الجدول المخطط زمنيا من شركة المياه والاطمئنان على وصول المياه للمواطنين وتحديد أي معوقات ووضع الحل الأمثل لتلافيها .

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة باشرت أعمالها على الفور مع زيادة كميات المياه الواردة لمدينة مرسى مطروح وتكثيف وتنفيذ حملات إزالة التعديات على الترعة والخطوط الناقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة المدنية ورؤساء مجالس المدن بواقع 4 حملات أسبوعيا .

ونوه بأنه تم تخصيص كامل لسيارات المياه التابعة للشركة وتشغيلها بحمولاتها المختلفة بدءاً من 4 طن حتى 30 طنا، والدفع بعدد من سيارات المياه الإضافية بالتنسيق مع عدد من شركات المحافظات لسد العجز عند الحاجة ،والتشديد على تسهيل إجراءات قطع إيصالات المياه أمام المواطنين تيسيرا عليهم ،و تفعيل عمل المنافذ أيام العطلات الرسمية بالإضافة إلى مد العمل بفترات مسائية للتسهيل على المواطنين وكذلك أماكن شحن الكروت مسبوق الدفع حتى العاشرة مساءا.

كما تم تنظيم العمل بغراب المياه بمنطقة الريفية وزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل المياه بالغراب للحد من تكدس المواطنين ويتم توزيع السيارات طبقا لعدد الايصالات بكل غراب وتوزيعها جغرافيا بالإضافة الى تشغيل غراب الجامعة بسملا وتحويل جميع سيارات النقل الكبيرة للتحميل من الغراب للتقليل من تكدس غراب الكيلو 8.



وأكد محافظ مطروح على استمرار اللجنة أعمالها للاطمئنان لوصول المياه للمواطنين وبحث كافة شكاوى المواطنين والتيسير عليهم مع تخصيص الخط الساخن 125 على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها.