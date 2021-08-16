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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#قاتل_للنهاية_يا_أهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: الدوري لسا في الملعب

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #قاتل_للنهاية_يااهلي دعما للنادي، لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:

"‏‏التفاؤل وقت الفشل ذكاء

الثقة في النفس وقت اليأس قوة

الإصرار برغم المعوقات نجاح بذاته#قاتل_للنهايه_يااهلي "

"‏لسا ٤ ماتشات الدوري لسا في الملعب 

اعمل اللي عليك وسيب الباقي علي ربنا وربنا مش هيضيع تعبك .. ‎#قاتل_للنهايه_يااهلي".

في سياق آخر ، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قائمة الفريق الإفريقية التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الفريق الأحمر لقبها.

 

وضمت القائمة 33 لاعباً هم محمد الشناوى، وعلى لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء، في حراسة المرمي و سعد سمير ورامي ربيعة  وياسرإبراهيم ومحمود متولي  وبدر بانون ومحمد هاني  وكريم نيدفيد وأحمد بيكهام وأيمن أشرف  وعلى معلول  ومحمود وحيد  وعمرو السولية  وأكرم توفيق  ومحمد محمود  وحمدي فتحي  واليو ديانج ومجدى قفشة  وناصر ماهر  ومحمد شريف وجونيور أجاي  وحسين الشحات  ومحمود كهربا  وطاهر محمد طاهر  ووليد سليمان  ومروان محسن  وصلاح محسن  ووالتر بواليا  وأحمد نبيل كوكا  وأحمد سيد غريب.

 

ويحق للاهلي قيد 7 لاعبين آخرين في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر قيد كل نادي 40 لاعباً.

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