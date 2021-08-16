جوتيريش: أدعو جميع الأطراف لتوفير الخدمات واستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن ترحيلهم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إنه على جميع الدول الاستعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عمليات لترحيلهم.

وتابع أنطونيو جوتيرش ، خلال كلمته بمجلس الأمن والذي عقد اليوم، لبحث الأوضاع في أفغانستان: " يجب أن تتوقف جميع الإنتهاكات وأن تلتزم جميع الأطراف بقانون حماية الإنسان الدولي وجميع الحريات".

وأردف:" أدعو كل الأطراف لتوفير الخدمات اللازمة واستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن ترحيلهم".

وأفادت تقارير صحفية عن إعلان حركة طالبان ، اليوم الاثنين، بأن على كل موظفي مؤسسات الدولة العودة إلى أماكن عملهم في أفغانستان.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، عبد السلامة حنفي: "يمكن أن يواصل موظفو البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والإدارات المدنية عملهم دون قلق. لن يتم التعدي على حقوق أي شخص. يمكن للمرأة أن تعمل وهي ترتدي الحجاب".

وأضاف: "تحاول طالبان إعداد قاعدة لتشكيل حكومة ائتلاف ونحن وكل الأفغان سنشارك فيها. لا ينبغي لأي أفغاني أن يقلق بشأن أي شخص كان يعمل في الحكومة السابقة. سوف نخدم بلدنا، سواء في القطاع المدني أو العسكري ولن يفقد أحد امتيازاته".

وفرضت حركة طالبان التي دخلت صباح أمس إلى العاصمة الأفغانية كابول سيطرتها على كل المدينة ونظمت الدوريات الليلية فيها. ولا يزال المطار الدولي ومداخله تحت إشراف الجنود الأمريكيين. بينما تقوم طائرات النقل العسكرية الأمريكية بترحيل موظفي السفارة الأمريكية والأفغان الذين كانوا يتعاونون مع الأمريكيين.