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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أمريكا بتهرب.. #أفغانستان يتصدر "تويتر" بعد سيطرة طالبان على الحكم

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج# أفغانستان بعد خروج أمريكا من كابول وسيطرة طالبان الإرهابية على مقاليد الحكم.

 

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي: "أتفرجوا علي ‎#امريكا ام الديموقراطية وحقوق الانسان وهي بتهرب من ‎#أفغانستان ،ومش هممها روح اي انسان .. المشهد لـ أفغان بيجروا وراء طائرة تابعة للقوات الأمريكية على وشك الإقلاع، وبعد اقلاعها كان متمسك بيها مجموعه من الاشخاص بدأوا في السقوط علي ارتفاع ١٠٠ متر "و "‏الخروج الأمريكي من ‎#أفغانستان الغير منظم خلف خلفه فوضى عارمة وانفلات في الأوضاع, في النهاية ‎#أمريكا دخلت أفغانستان لمحاربة طالبان الإرهابية على زعمهم فإذا بهم يسلمون البلاد لهم ودخلت العراق من أجل بناء ‎#الديموقراطية فأصبح ‎#العراق فوضى وفساد وغياب للأمن والأمان ".


 

وقال مندوب المملكة المتحدة بمجلس الأمن، إن ما يحدث في أفغانستان مأساة كاملة الأوصاف.
على طالبان أن تحترم القانون الدولي.
 

وأضاف "مندوب المملكة المتحدة "، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث الوضع في أفغانستان،: "حماية الأقليات في أفغانستان ضرورة مهمة"، مؤكدا: "على طالبان أن تحترم القانون الدولي".
 

وأشار: "لابد أن توقف طالبان كل الأعمال القتالية وأن تلتزم بحماية المدنيين والسماح بمغادرة كل من يريد مغادرة البلاد، وعدم السماح لتقديمهم للجماعات الإرهابية"، متابعا: "على طالبان أن يوفوا بالتزاماتهم في حماية حقوق الأقليات والأطفال والمناطق التي تسيطر عليها".
 

أمريكا أفغانستان الإرهاب رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر سيطرة طالبان

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