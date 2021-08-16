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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مي عبد الحميد تكشف تفاصيل الحصول على وحدات سكنية وأهم الشروط والأسعار

صدى البلد

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق هو المنفّذ الرئيسي لبرنامج سكن لكل المصريين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

 

وتابعت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مال وأعمال" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" الرئيس السيسي هو الذي أطلق البرنامج ديسمبر الماضي، حيث تم نشر إعلانين منهما إعلان مفتوح.

 

وأشارت إلي أن البنك المركزي أطلق الشروط التنفيذية للمبادرة قبل العيد مباشرة، لافتة إلي أن  شروط المبادرة تتمثل في حدود الدخل لمنخفضي ومتوسطي الدخل التي يحددها الصندوق والتي تمثل 6000 جنيه للأسرة و4500 للأعزب بالنسبة لمنحفضي الدخل، و 14 ألف جنيه للأسرة و 10 آلاف جنيه للأسرة بالنسبة لمتوسطي الدخل.

 

وأكدت أن الحدود السعرية للوحدات مليون و 400 ألف جنيه بالنسبة لمتوسطي الدخل، و350 ألف جنيه بالنسبة لمنخفضي الدخل.
 

سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعى وحدات سكنية الرئيس السيسي البنك المركزي الإسكان الاجتماعي

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