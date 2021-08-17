عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للبحوث: حارب ارتفاع درجات الحرارة بتناول هذه الخضروات

القومي للبحوث
القومي للبحوث

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن هناك بعض الأغذية والمشروبات المناسبة عند ارتفاع درجة حرارة الجو في الصيف، وحين يصبح الطقس حارًا جدًا، حيث يعاني بعض الاشخاص من ارتفاع في  درجةحرارة أجسامهم، أو ما يعرف بالإجهاد الحراري وفي هذه الحالة قد يعجز الجسم عن تعديل درجة حرارته ما قد يتسبب بعدة أعراض صحية .

txt

القومي للبحوث: إجراء دراسة حول استخدام نبات الإيفيدرا كمضادات ميكروبية وفطرية وفيروسية

وأضاف حسونه أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدى الى افراز الجسم للعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وتناسبها مع درجة حرارة الجو، كما ان زيادة العرق تؤدى الى الشعور بالإجهاد والإرهاق والتعب نتيجة خروج بعض العناصر المعدنية مع العرق والتي تحافظ على عملية انقباض وانبساط العضلات.لذلك من الضروري شرب كمية كبيرة من المياه للمحافظة على جسم بارد وخال من السموم. وبالإضافة الى الماء هناك بعض المشروبات والأغذية التي تساهم في ترطيب الجسم في الطقس الحار.


واوضح ان هناك بعض الخضروات مثل  الخس الذي يحتوي على حوالى 94% من الماء؛ فهو من الخضروات التي يجب تناولها بكميات كبيرة مع السلطة لإمداد الجسم بالمياه، للتقليل من الجفاف الذي تسببه الأجواء الحارة كما يحتوى على الألياف الغذائية و فيتامينات  E&C .    
الخيار: يحتوي الخيار على نسبة كبيرة أيضا من الماء  حوالى.93%و على بعض المعادن والفيتامينات مثل الفسفور والكالسيوم وفيتامينات "A" ، C، وتابع أنه يساعد  الجسم على التخلص من السموم، لأنه يعتبر من الأغذية المدرة للبول، ويساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.


وأشار إلى أن عصير الطماطم يحتوى على مضادات الأكسدة التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية والطماطم غنية بفيتامين ج كما تحتوى على الليكوبين الذى يحمى خلايا البشرة من اشعة الشمس، كما أنها تروي العطش بسرعة وتمنح الإنسان الشعور بالنشاط والحيوية.


الفجل الأحمر والأبيض، من أهم الأغذية التي تقلل من درجة حرارة الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من المياه وفيتامين (C)، حيث يحتوى على مواد  مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة التي تساعد على خفض درجة الحرارة.


وتابع: " السلاطات الخضراء تعد من أفضل خيارات الوجبات الخفيفة وخاصة السلطات التي تحوي الطماطم والخيار والخس والبقدونس والفلفل والجزر فمادة الليكوبين في الطماطم هي مضاد أكسدة قوي في مواجهة الاشعة فوق البنفسجية، حيث ان مكونات الخيار والخس في معظمها عبارة عن ما يقارب 95-96% ماء، وستساعدك في تعويض بعض المعادن والمياه المفقودة جراء التعرق".

علاج ارتفاع ضغط الدم المركز القومى للبحوث دراجات الحرارة الإجهاد الحراري حرارة الجو درجة حرارة الجسم

موضوعات متعلقة

موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. تفاصيل التقديم الإلكتروني.. وإعلان موعد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة

للالتحاق بالجامعات الأهلية.. قواعد إنشاء حساب على موقع التقديم

تعرف على موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. وتفاصيل التقديم الإلكتروني

انطلاق قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. اليوم

كل ما تريد معرفته عن نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الأهلية 2021-2022

التعليم العالي: 143 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

البحث العلمي تعلن عن جائزة الكوكب الأزرق لعام 2022.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي ومؤسسة الجامعات الكندية في مصر تطلقان فرع حاضنة الأعمال التقنية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

تصريحات نارية من بكري سليم ضد ماجد سامي: اتهامات غير محترمة وبيقول كلام مالوش لازمة

صلاة عاشوراء 4 ركعات بين الظهر والعصر و6 لقضاء الحاجة.. اعرف حقيقتها

الخارجية الأمريكية: العلاقات مع طالبان متوقفة على سلوكها خلال الفترة المقبلة

ستكون نووية وفي أفغانستان..العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة بين هذه الدول

دور باكستان الخفي في دعم حركة طالبان للوصول إلى السلطة

النشرة الاقتصادية.. تمويل شراء السلع المعمرة بنصف مليون جنيه.. والتموين تنظم حملات رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ