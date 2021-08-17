القومي للبحوث: حارب ارتفاع درجات الحرارة بتناول هذه الخضروات

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن هناك بعض الأغذية والمشروبات المناسبة عند ارتفاع درجة حرارة الجو في الصيف، وحين يصبح الطقس حارًا جدًا، حيث يعاني بعض الاشخاص من ارتفاع في درجةحرارة أجسامهم، أو ما يعرف بالإجهاد الحراري وفي هذه الحالة قد يعجز الجسم عن تعديل درجة حرارته ما قد يتسبب بعدة أعراض صحية .

وأضاف حسونه أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدى الى افراز الجسم للعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وتناسبها مع درجة حرارة الجو، كما ان زيادة العرق تؤدى الى الشعور بالإجهاد والإرهاق والتعب نتيجة خروج بعض العناصر المعدنية مع العرق والتي تحافظ على عملية انقباض وانبساط العضلات.لذلك من الضروري شرب كمية كبيرة من المياه للمحافظة على جسم بارد وخال من السموم. وبالإضافة الى الماء هناك بعض المشروبات والأغذية التي تساهم في ترطيب الجسم في الطقس الحار.



واوضح ان هناك بعض الخضروات مثل الخس الذي يحتوي على حوالى 94% من الماء؛ فهو من الخضروات التي يجب تناولها بكميات كبيرة مع السلطة لإمداد الجسم بالمياه، للتقليل من الجفاف الذي تسببه الأجواء الحارة كما يحتوى على الألياف الغذائية و فيتامينات E&C .

الخيار: يحتوي الخيار على نسبة كبيرة أيضا من الماء حوالى.93%و على بعض المعادن والفيتامينات مثل الفسفور والكالسيوم وفيتامينات "A" ، C، وتابع أنه يساعد الجسم على التخلص من السموم، لأنه يعتبر من الأغذية المدرة للبول، ويساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.



وأشار إلى أن عصير الطماطم يحتوى على مضادات الأكسدة التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية والطماطم غنية بفيتامين ج كما تحتوى على الليكوبين الذى يحمى خلايا البشرة من اشعة الشمس، كما أنها تروي العطش بسرعة وتمنح الإنسان الشعور بالنشاط والحيوية.



الفجل الأحمر والأبيض، من أهم الأغذية التي تقلل من درجة حرارة الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من المياه وفيتامين (C)، حيث يحتوى على مواد مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة التي تساعد على خفض درجة الحرارة.



وتابع: " السلاطات الخضراء تعد من أفضل خيارات الوجبات الخفيفة وخاصة السلطات التي تحوي الطماطم والخيار والخس والبقدونس والفلفل والجزر فمادة الليكوبين في الطماطم هي مضاد أكسدة قوي في مواجهة الاشعة فوق البنفسجية، حيث ان مكونات الخيار والخس في معظمها عبارة عن ما يقارب 95-96% ماء، وستساعدك في تعويض بعض المعادن والمياه المفقودة جراء التعرق".