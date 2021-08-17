برج الأسد مواليد اليوم.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما أهم النصائح

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الأسد من المعروف عنه إن لديه طموحا لا حدود له، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 17 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 17 أغسطس فإن ذلك يعني أنك محدد ولديك موهبة تنظيمية، ولديك بصيرة وروح مبادرة.. أنت أيضا نشيط ويقظ، وتعرف كيف تعبر عن أفكارك بوضوح.

نصيحة

عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

توقعات برج الأسد خلال الأسبوع

برج الأسد:

حظك هذا الأسبوع برج الأسد على الصعيد المهني:

هذا الأسبوع السلام المنشود قد تتعرض لبعض المصاعب والمشاكل التي تتفاقم وتواجه أعداء متخفين وربما بعض التراجع الصحي ان وجود القمر برج القوس لا يسهل عليك الامور بل يجعلك متسرعا في ردات فعلك ومستنفرا وميالا إلى التطرف والمبالغات وتصطدم ببعض الحواجز المفاجئة وتأخر المواعيد،ما يسمم الاجواء او يهدد بأزمة في حياتك المهنية تطرأ أمور غير متوقعة وتتراكم الصعوبات احذرك أن التحدي والاستفزاز لا يسويان الأوضاع.

حظك هذا الأسبوع برج الأسد على الصعيد العاطفي



التباس و انقباض عاطفي كما في الشؤون المهنية كذلك في الأوضاع العاطفية تناقضات وارتباكات وجود الزهرة في برجك يجعلك مزاجيا ويولد بعض الاحتكاكات أو يثير بعض المشاكل الماضية تشكو من بلبلة وانكماش وحيرة على الصعيدين الشخصي والعاطفي، فتصبح أكثر ميلا إلى توجيه الانتقادات والملاحظات التي قد تجرح الآخر أو تبعده عنك.