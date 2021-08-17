عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فريق وسط البلد يشعل مسرح المحكى في مهرجان القلعة

صدى البلد

أحيا فريق وسط البلد حفلا غنائيا أشعل قلعة صلاح الدين فى ثاني يوم من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء وسط حضور كامل للجماهير وبدأوا بأغنية غمض عينك وبعدها قدموا عددا كبيرا من أغانيهم.

 


 

واستلهم الفريق طموحات ومشاعر الأجيال الجديدة فى مجموعة من الأعمال الغنائية التى تناولت قضايا الشباب المعاصر وحققت نجاحاً ملحوظاً وكونت قاعدة جماهيرية عريضة كان منها قربيلى، وسط البلد، أنتيكه، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى ، بإمكان ، شمس النهار وغيرها من المؤلفات التي لاقت الاستحسان وتفاعل معها الحضور.


 

txt

حضور كامل العدد في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.. تفاصيل

txt

تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي


 

يذكر أن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تقام وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وتشمل ارتداء القناع الطبى وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم.

 

ونرصد فى السطور التالية مواعيد الحفلات وسعرد التذاكر .. 

 

15/8 مراسم الافتتاح -

مجموعة الأوبرا لموسيقي الحجرة - 8 مساءاً

15/8 اوركسترا اوبرا القاهرة بمشاركة فؤاد ومنيب - 10 مساءاً

16/8 فرقة وسط البلد - 8 مساءاً
16/8مي فاروق - احمد عفت - 10 مساءاً

17/8 كايرو كافيه  - 8 مساءاً
17/8 أحمد جمال - 10 مساءاً

18/8 ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق - 8 مساءاً
18/8 الشيخ ياسين التهامي - 10 مساءاً

19/8 صولويست فرقة اوبرا القاهرة والبالية - 8 مساءاً
19/8 على الحجار - 10 مساءاً

20/8 نادية مصطفي - 8 مساءاً
20/8 محمد الحلو - 10 مساءاً

21/8 وائل الفشني  - 8 مساءاً
21/8 لينا شماميان - 10 مساءاً

22/8 هلا رشدي - 8 مساءاً
22/8 طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا" - 10 مساءاً

23/8 حازم شاهين - 8 مساءاً
23/8 كارمن سليمان  - 10 مساءاً

24/8 نداء شرارة " الاردن" - 8 مساءاً
24/8 هاني شاكر  - 10 مساءاً

25/8 نوران أبو طالب - 8 مساءاً
25/8 هشام عباس  - 10 مساءاً

26/8 سبيد اوف هارتس باند  - 8 مساءاً
26/8 محمد محسن  - 10 مساءاً

27/8 محمد حسن - 8 مساءاً
27/8 جنات "المغرب" - 10 مساءاً

28/8 سعيد الأرتيست - 8 مساءاً
28/8 نسمة محجوب - 10 مساءاً

29/8 بغدادي بيج باند - 8 مساءاً
29/8 دينا الوديدي - 10 مساءاً

30/8 نسمة عبد العزيز - 8 مساءاً
30/8 مدحت صالح  - 10 مساءاً

سعر التذكرة موحد 20جنيه لكل الحفلات .. التذاكر تتوفر في نفس اليوم قبل الحفل داخل القلعة.

 

B5FE009E-6BE9-4A26-9035-5FEBD278F9AF
B5FE009E-6BE9-4A26-9035-5FEBD278F9AF
E7ED8897-6A0E-448B-87B5-850BE7D663D6
E7ED8897-6A0E-448B-87B5-850BE7D663D6
مهرجان القلعة افتتاح مهرجان القلعة تفاصيل مهرجان القلعة حفلات مهرجان القلعة

موضوعات متعلقة

حضور كامل العدد في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.. تفاصيل

اليوم.. «وسط البلد»على مسرح مهرجان القلعة

ترشيحاتنا

تصريحات نارية من بكري سليم ضد ماجد سامي: اتهامات غير محترمة وبيقول كلام مالوش لازمة

صلاة عاشوراء 4 ركعات بين الظهر والعصر و6 لقضاء الحاجة.. اعرف حقيقتها

الخارجية الأمريكية: العلاقات مع طالبان متوقفة على سلوكها خلال الفترة المقبلة

ستكون نووية وفي أفغانستان..العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة بين هذه الدول

دور باكستان الخفي في دعم حركة طالبان للوصول إلى السلطة

النشرة الاقتصادية.. تمويل شراء السلع المعمرة بنصف مليون جنيه.. والتموين تنظم حملات رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ