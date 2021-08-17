فريق وسط البلد يشعل مسرح المحكى في مهرجان القلعة

أحيا فريق وسط البلد حفلا غنائيا أشعل قلعة صلاح الدين فى ثاني يوم من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء وسط حضور كامل للجماهير وبدأوا بأغنية غمض عينك وبعدها قدموا عددا كبيرا من أغانيهم.





واستلهم الفريق طموحات ومشاعر الأجيال الجديدة فى مجموعة من الأعمال الغنائية التى تناولت قضايا الشباب المعاصر وحققت نجاحاً ملحوظاً وكونت قاعدة جماهيرية عريضة كان منها قربيلى، وسط البلد، أنتيكه، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى ، بإمكان ، شمس النهار وغيرها من المؤلفات التي لاقت الاستحسان وتفاعل معها الحضور.









يذكر أن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تقام وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وتشمل ارتداء القناع الطبى وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم.

ونرصد فى السطور التالية مواعيد الحفلات وسعرد التذاكر ..

15/8 مراسم الافتتاح -

مجموعة الأوبرا لموسيقي الحجرة - 8 مساءاً

15/8 اوركسترا اوبرا القاهرة بمشاركة فؤاد ومنيب - 10 مساءاً

16/8 فرقة وسط البلد - 8 مساءاً

16/8مي فاروق - احمد عفت - 10 مساءاً

17/8 كايرو كافيه - 8 مساءاً

17/8 أحمد جمال - 10 مساءاً

18/8 ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق - 8 مساءاً

18/8 الشيخ ياسين التهامي - 10 مساءاً

19/8 صولويست فرقة اوبرا القاهرة والبالية - 8 مساءاً

19/8 على الحجار - 10 مساءاً

20/8 نادية مصطفي - 8 مساءاً

20/8 محمد الحلو - 10 مساءاً

21/8 وائل الفشني - 8 مساءاً

21/8 لينا شماميان - 10 مساءاً

22/8 هلا رشدي - 8 مساءاً

22/8 طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا" - 10 مساءاً

23/8 حازم شاهين - 8 مساءاً

23/8 كارمن سليمان - 10 مساءاً

24/8 نداء شرارة " الاردن" - 8 مساءاً

24/8 هاني شاكر - 10 مساءاً

25/8 نوران أبو طالب - 8 مساءاً

25/8 هشام عباس - 10 مساءاً

26/8 سبيد اوف هارتس باند - 8 مساءاً

26/8 محمد محسن - 10 مساءاً

27/8 محمد حسن - 8 مساءاً

27/8 جنات "المغرب" - 10 مساءاً

28/8 سعيد الأرتيست - 8 مساءاً

28/8 نسمة محجوب - 10 مساءاً

29/8 بغدادي بيج باند - 8 مساءاً

29/8 دينا الوديدي - 10 مساءاً

30/8 نسمة عبد العزيز - 8 مساءاً

30/8 مدحت صالح - 10 مساءاً

سعر التذكرة موحد 20جنيه لكل الحفلات .. التذاكر تتوفر في نفس اليوم قبل الحفل داخل القلعة.

B5FE009E-6BE9-4A26-9035-5FEBD278F9AF