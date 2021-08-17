دمياط تتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية بعد تحقيق المستهدف من لقاح كورونا

محافظة دمياط



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تحقيق محافظة دمياط للمركز الاول فى تحقيق أعلى نسب من المواطنين المستهدف تطعيمهم بقاح فيروس كورونا، وذلك على مستوى الجمهورية طبقاً للبيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان .

وذكرت "المحافظ"، أن ذلك جاء تزامنًا مع إطلاق قوافل متحركة لتعمل جنبًا إلى جنب مع المراكز الثابتة التى تم تخصيصها لتلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك للحد من معدل الاصابات بالفيروس والسيطرة على انتشاره.

كما ناشدت المواطنين بالتسجيل عبر الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان والتوجه إلى أقرب قافلة طبقاً لما تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و الوسائل المختلفة لتلقى اللقاح.

فيما وقد أكد الدكتور سيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة عن نجاح الخطة التى وضعتها المحافظة بالتعاون مع المديرية والتى جاءت وفقاً لتوجيهات محافظ دمياط، لنشر القوافل المتحركة بمختلف مدن المحافظة، للوصول إلى عدد اكبر من المستهدفين، منوهًا إلى أن المحافظة بها ٨ مراكز ثابتة و٣ آخرين لتطعيم المسافرين بالإضافة إلى ٥ فرق متنقلة تجوب المحافظة.

اقرأأيضا: