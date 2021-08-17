لأنه في الهواء الطلق.. مهرجان القلعة البيئة الأنسب للأسر وسط الإجراءات الاحترازية

يأتي مهرجان محكى القلعة هذا العام في دورته الـ 29 مختلفا فبعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا يأتي المحكى المقرب لآلاف المصريين فى ثوب مختلف يتسم بالثراء والقيمة الفنية فيما يتم تقديمه من حفلات.

ومع بدء انطلاقه، بات واضحا النجاح الكبير حيث حرصت مئات الأسر على الحضور وسط إجراءات احترازية ولعل ساعد الجميع أنه البيئة الانسب للحفلات وسط الهواء الطلق مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حيث يتم منع دخول أي شخص غير مرتدي الكمامة كما يتم قياس درجات الحرارة عند الدخول.

وأكد أطفال وشباب مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا، أنهم حراس الفن والطرب العربي بعد تألقهم في الحفل الذي أقيم على مسرح المحكى بالأمس وحضره 4 آلاف مشاهد ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بعده أشعل فريق “وسط البلد” المسرح حيث استلهم طموحات ومشاعر الأجيال الجديدة في مجموعة من الأعمال الغنائية التى تناولت قضايا الشباب المعاصر.