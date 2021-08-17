شروط قبول دفعة جديدة بدبلوم التذوق الفني بالمعهد العالي للنقد

أعلن المعهد العالي للنقد الفني عن شروط الالتحاق بدبلوم التذوق الفني لقبول دفعة جديدة للعام الجامعي 2021 - 2022



ويشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا في التذوق الفني من المعهد العالي للنقد الفني، أن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي لإحدى درجتي البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصـرية أو ما يعادلها، وذلك بصرف النظر عن طبيعة التخصص في الشهادة الجامعية أو التقدير العام.





ويشترط لقيد الطالب أن يجتاز اختبارات القبول التحريرية والشفهية، المقابلة الشخصية التي يجريها المعهد وفقا للشروط الواردة بلائحة المعهد.- وسوف يجري امتحان القبول بالمعهد مع اتخاذ الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.