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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السعدني يروج لـ فيلم "200 جنيه" بصورة جديدة ..شاهد

صدى البلد

روج الفنان أحمد السعدنى لـ فيلم 200 جنيه ، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وعلق أحمد السعدنى، على الصورة، قائلا “ ٨/٢٥ #٢٠٠جنيه ”.

 

فيلم “200 جنيه”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

أبطال فيلم 200 جنيه

"200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، احمد ادام  ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز  ،محمود حافظ ، مي سليم  ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح  ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ،  عمرو عبدالجليل.

 

ومن تأليف  أحمد عبد الله و إخراج  محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي. 

احمد السعدنى خالد الصاوي بيومي فؤاد احمد السقا ليلى علوي نيللي كريم

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