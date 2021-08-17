ألتاي التركي يعلن إستعارة أحمد ياسر ريان من الأهلي.. تفاصيل العقد

أعلن نادي التاي التركي إستعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمدة موسم بنية الشراء النهائي .

ونجح أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في إجتياز الكشف الطبي الذي خضع له صباح اليوم بعد التوصل لإتفاق مبدئي بين إدارة القلعة الحمراء مع النادي التركي.



وقعت إدارة ألتاي عقود الصفقة مع الأهلي ، والصفقة عبارة عن إعارة لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار بنية البيع النهائي مقابل 2 مليون دولار و500 ألف دولار أخري إمتيازات حال إحراز أهداف والمشاركة في عدد من المباريات في الموسم الثاني.

