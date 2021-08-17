ألتاي التركي يعلن إستعارة أحمد ياسر ريان من الأهلي.. تفاصيل العقد

أعلن نادي التاي التركي إستعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمدة موسم بنية الشراء النهائي .
ونجح أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في إجتياز الكشف الطبي الذي خضع له صباح اليوم بعد التوصل لإتفاق مبدئي بين إدارة القلعة الحمراء مع النادي التركي.
وقعت إدارة ألتاي عقود الصفقة مع الأهلي ، والصفقة عبارة عن إعارة لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار بنية البيع النهائي مقابل 2 مليون دولار و500 ألف دولار أخري إمتيازات حال إحراز أهداف والمشاركة في عدد من المباريات في الموسم الثاني.