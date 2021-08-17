البيت الأبيض: قد نلجأ لسلاح العقوبات ضد طالبان لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قد تستخدم سلاح العقوبات ضد حركة طالبان لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "الولايات المتحد تستطيع استخدام العقوبات والضغط الدولي لإجبار طالبان على الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف سوليفان أن واشنطن لا تتوقع تعاون طالبان مع تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.

وأوضح سوليفان أن حركة طالبان أبلغت واشنطن بأنها ستوفر ممرا آمنا إلى مطار كابول لإجلاء الرعايا الأمريكيين.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أنه من السابق لأوانه الإجابة على ما إذا كانت طالبان حكومة شرعية في أفغانستان.

وتابع سوليفان: "سنبقى متأهبين ضد التهديدات الإرهابية في أفغانستان والمسارح الأخرى في العالم"، مضيفا "أثبتنا قدرتنا على قمع الإرهاب دون التواجد العسكري على الأرض".

وأشار إلى أنه "وجودنا العسكري لم يكن ليوقف تقدم طالبان وربما كنا سندفع ثمناً باهظاً".