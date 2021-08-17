البيت الأبيض: الرئيس الأفغاني أشرف غني لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إنه من السابق لأوانه الإجابة على ما إذا كانت طالبان حكومة شرعية في أفغانستان.

وأضاف سوليفان: "سنبقى متأهبين ضد التهديدات الإرهابية في أفغانستان والمسارح الأخرى في العالم"، مضيفا "أثبتنا قدرتنا على قمع الإرهاب دون التواجد العسكري على الأرض".

وأشار إلى أنه "وجودنا العسكري لم يكن ليوقف تقدم طالبان وربما كنا سندفع ثمناً باهظاً".

وتابع "الرئيس بايدن يركز على تحقيق أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة وكان هدفنا من الدخول في أفغانستان القضاء على تنظيم القاعدة"، مشيرا إلى أن "طالبان وتنظيم داعش حاربا بعضهما ولا أعتقد أنه ستكون هناك علاقة بينهما".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان انتصرت في الحرب الدائرة في أفغانستان، مطالبا الحركة بضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات أبناء الشعب الأفغاني.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد بشأن الوضع في أفغانستان، إنه يجري محادثات بشأن تطورات الوضع في أفغانستان، مؤكدا أن حقوق الإنسان والمرأة ستظل ضمن أولويات جدول الاتحاد في البلاد.

وأضاف بوريل أن حركة "طالبان" فوجئت بسرعة انتصارها في أفغانستان، مشددا على ضرورة الاعتراف بخطأ توقعات القوى الغربية.