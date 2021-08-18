أم تناشد وزارة الصحة تبني حالة ابنتها وعلاجه من الحمى الشوكية

ناشدت أم سلمى، والمقيمه فى محافظة المنيا في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، تبنى حالة نجلتها وعلاجها من " الحمى الشوكية " على نفقة الدولة.



وتقول الأم فى استغاثتها بخدمة " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد : ابنتى " سلمي سعيد " تبلغ من العمر 16 عاماً هيا مريضة من بعد الولادة بستة أشهر بسبب حمى شوكية أثرت على قدميها الاثنين بمرض اسمه تيبس العضلات وعمرها الحالي 16سنه وهي تعاني انا حاولت اعالجها بس مينفعش كل دكتور بيقول كلام غير التاني انا مش عارفه علاج بنتي ايه هيا بتبكي من الألم عايزه أوجه رساله لسيادة الرئيس أو أي رجل أعمال يتكفل بحاله بنتي لأن حالتها مش صعبه وليها علاج وممكن يكون مش مكلف بس انا مش عارفه تعبت من المشاوير واللف على المستشفيات ومش لاقيه حد يساعدني أن اوصل صوتي بنتي



وأضافت : مصاريف علاج ابني استنزفت كل قواي المادية فلم أعد بمقدوري سد احتياجات وتكاليف العلاج وأملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى أن تنظروا في حالتي ومساعدتى فى علاجها .

وناشدت وزارة الصحة أن تنظر إلى حالة ابنته بنظرة رحمة وعطف، بالموافقة على علاجها على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج والأشعة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

