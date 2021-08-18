تفاصيل مقترح التضامن لضم فاقدي العين الواحدة لذوي الإعاقة

كشف خليل محمد خليل مدير الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل التقدم بمقترح للحكومة لضم فاقدي العين الواحدة لـ ذوي الإعاقة .

وقال خليل محمد خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة “الأولى“، :” تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التضامن ووزارة الصحة والمجلس القومي لذوي الإعاقة وأعضاء مجلس النواب وخبراء في مجال الإعاقة والإعاقة البصرية”.

اقرأ ايضا

مفيش مستحيل.. ياسمين شريف تقهر الإعاقة وتحقق حلمها كمذيعة



وأضاف خليل محمد خليل:" اجتماعات اللجنة خرجت بتوصيات كي يكون هناك تعديل تشريعي للقانون بما يسمح بضم بعض الإعاقات مثل فاقدي العين الواحدة ضمن ذوي الاعاقة ".

ذوي الإعاقة

وتابع خليل محمد خليل:" الامر يسير وفق الأطر القانونية والتشريعية لتعديل اي قانون، وفي حال ضم فاقدي العين الواحدة لذوي الإعاقة يتمتعون بالمزايا التي يحصل عليها ذوي الإعاقة مثل الإعفاء من تذاكر المواصلات وميزات الإسكان والإعفاءات الجمركية وغيرها".