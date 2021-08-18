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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 18 - 8 - 2021

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية والعربية

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء، 18- 8 -2021.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.53 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.79 جنيه للبيع و21.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.31 جنيه للبيع 49.35 جنيه للشراء.

 

اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات العربية سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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