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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثالثة علمى علوم: عرفت خبر تفوقي من مؤتمر وزير التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قالت رحمة عبد الوهاب، الثالثة علمى علوم ثانوية عامة: إنها تتمنى أن تلتحق بكلية الطب البشرى، لافته إلى أن هناك منحة من الجامعة الألمانية لكلية صيدلة.

وأضافت رحمة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أنها تعرفت على ترتيبها من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم أمس.

وأشارت الثالثة علمى علوم ثانوية عامة، إلى أنها شعرت بفرحة كبيرة هى وكافة أفراد أسرتها بعد سماع هذا الخبر السار.

وفى سياق متصل، قالت فاطمة محمد ، الأولى على الثانوية العامة شعبة علمى علوم :  إنه علمت بخبر حصولها على تصدرها ترتيب الثانوية العامة عن طريق المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم الذى أعلن خلاله أسماء أوائل الثانوية العامة .

وأضافت  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ، أنها لم تكن تتوقع أن تتصدر ترتيب أوائل الثانوية العامة ولكنها كانت تشعر بحصولها على مجموع كبير .

وأضافت  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ، أنها لم تكن تتوقع أن تتصدر ترتيب أوائل الثانوية العامة ولكنها كانت تشعر بحصولها على مجموع كبير .

وأشارت إلى أن ترغب بدخول كلية طب بجامعة المنصورة ، لافتة إلى أن والديها تفاجئوا بهذا الخبر ولكنهم كانوا واثقين من حصولها على مجموع كبير معقبة " اهلى متفاجئين بأنى الأولى على الجمهورية فى شعبة العلمى العلوم وكانت مفاجأة حلوة ".

يذكر أن  الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم، ذكر فى تصريحاته أمس  إن نسبة النجاح العامة 74%، مشيرا إلى أن أي صاحب عمل سيتقدم له طالب يملك شهادة ثانوية عامة، سيكتشف أن ذلك الطالب لديه مهارات تفوق الأجيال الماضية.

ودعا شوقي  المواطنين للمزيد من الثقة في النظام التعليمي، مضيفا أن الوزارة في تعلم مستمر من الأخطاء وتحاول رصد أي شيء من شأنه التأثير على مستقبل الطلاب وتلافيه.

الثالثة علمى علوم ثانوية ثانوية عامة الطب البشري الجامعة الألمانية كلية صيدلة وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة جامعة المنصورة

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