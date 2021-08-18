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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير:"حياة كريمة" نموذج لتضييق الفجوة بين الريف والمدينة

الدكتور بشير عبد
الدكتور بشير عبد الفتاح، خبير بمركز الأهرام

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مبادرة حياة كريمة هي واحدة من أهم المشروعات في العالم، حيث إنها نموذج لتضييق الفجوة الموجودة بين الريف والمدينة، وبين المركز والأطراف.

وأضاف بشير عبد الفتاح خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشكلة عمليات التنمية على مستوى العالم أنها دائماً انتقائية إلى حد كبير، أي إنها تُركز على العواصم والمدن الكُبرى، وتتجاهل الأطراف سواء كانت ريف أو بوادي أو مناطق نائية.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام أنه خلال السنوات الماضية، كانت مشكلة عمليات التنمية في مصر هي الاهتمام الزائد بـالمراكز وتجاهل الأطراف إلى حد كبير، ولكن الرئيس السيسي وجه بمعالجة هذه المشكلة أولاً، وبدأ يركز على الأطراف وهي الممثلة في الريف.

وتابع بشير عبد الفتاح: يصل سكان الريف إلى 60% من مساحة البلاد، أي إنها ليست نسبة ضئيلة، معقباً: "هي بمثابة مصر الأُخرى، والتي كانت مهملة منذ سنوات طويلة"، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه بمراجعة الأعمال الفنية والإنشائية لـ مبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي مركز الأهرام البرنامج القومي لتطوير الريف المصري المبادرات الرئاسية

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