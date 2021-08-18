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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح بطعم الحزن.. مصرع طالب بالثانوية العامة قبل معرفه نتيجته

صدى البلد

اتشحت قرية بني هلال التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، أمس الأربعاء، بالسواد حزنا على فراق الطالب "السيد أشرف السيد"، 18 سنة، بالصف الثالث الثانوي عقب إصابته بصعق كهربائي قبل أن يعرف حتى نتيجته بالثانوية العامة.

حالة من الحزن الشديد عاشها أهالي القرية وسط حالة من التعجب على حال الحياة الدنيا، حيث كان الطالب الذي شهد له الجميع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، يستعد لمعرفة نتيجته بالثانوية العامة، إلا أن إرادة الله كانت أقوى وفارق الحياة.

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ورفضت أسرة الطالب التعليق على الحادث نهائيا، خاصة عقب محاولة موقع “صدى البلد” التواصل مع أحد الأهل أو الجيران، ولكن كل ما كان على لسان أهالي القرية: “الله يرحم السيد، كان ونعم الناس خلقا وعلما”.

فيما سادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمركز منيا القمح ومحافظة الشرقية فور انتشار خبر وفاة الفقيد، مصحوبة بالعديد من التعليقات التي تحمل دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لأفراد أسرته.

بدأت الواقعة عندما لقي طالب بالصف الثالث الثانوي بقرى بني هلال مصرعه متأثرا بإصابته بصعق كهربائي قبل ساعات من إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة، وتم تشييع الجثمان بحضور المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة.

الثانوية العامة منيا القمح الشرقية مصرع رحمة وفاة

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